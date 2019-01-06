В Каире при взрыве бомбы около церкви погиб сапер

При обезвреживании самодельного взрывного устройства в Египте погиб сапер. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Отмечается, что бомбу обнаружили около церкви, находящейся восточнее Каира. По словам источников, она находилась в сумке. При обезвреживании пострадал еще один человек.

Ранее министерство иностранных дел России осудило теракт в столице Египта Каире, жертвами которого стали вьетнамские туристы. Россиян среди пострадавших от взрыва нет.