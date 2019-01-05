На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков

В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Парфюм выпущен для женщин и для мужчин.

На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб. Создатели отметили, что это лимитированный выпуск аромата.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.