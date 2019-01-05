«Желтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Участники акции «желтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан, сообщает BFM TV.

Инцидент произошел около музея Орсе, никто из посетителей не пострадал.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал протестующих уважать закон.