Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже
Французская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста «желтых жилетов», передает РИА «Новости».
Уточняется, что столкновения протестующих с полицией произошли около здания префектуры у моста Нотр-Дам. Когда часть колонны демонстрантов уже пересекла мост, немногочисленная группа людей начала провоцировать полицейских.
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В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях. Они планируют пройти маршем до здания Национального собрания.