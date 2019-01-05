Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям погибших в Магнитогорске

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что на эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.

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Дом в Магнитогорске, в котором произошел взрыв газа, после сноса седьмого и восьмого подъездов повторно проверят на предмет того, можно ли в нем жить.

ЧП в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома.