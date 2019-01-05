«Желтые жилеты» снова вышли на акцию в Париже

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Участники протестного движения «Желтых жилетов» во Франции снова вышли на демонстрацию. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, ранее около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях. Сейчас несколько сотен «желтых жилетов» устроили митинг на площади Отель-де-Виль возле мэрии Парижа. Отмечается, что они планируют пройти маршем до здания Национального собрания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что результат реформ, проведенных в стране в результате протестов, не может быть мнгновенным.