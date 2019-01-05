Томос для украинской «новой церкви» подписан патриархом Варфоломеем
Патриарх константинопольский Варфоломей подписал томос об «автокефалии» украинской церкви. Об этом сообщает ТАСС.
Подписание документов состоялось в церкви святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата. Ему предшествовал торжественный молебен, в котором принял участие президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также избранный предстоятелем «новой церкви» митрополит Епифаний.
Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса.