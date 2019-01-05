Томос для украинской «новой церкви» подписан патриархом Варфоломеем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/12075505/RTR4G3PU-pic905-895x505-17988.jpg">

Патриарх константинопольский Варфоломей подписал томос об «автокефалии» украинской церкви. Об этом сообщает ТАСС.

Подписание документов состоялось в церкви святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата. Ему предшествовал торжественный молебен, в котором принял участие президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также избранный предстоятелем «новой церкви» митрополит Епифаний.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса.