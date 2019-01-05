На Сахалине более 100 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

В Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек из-за возгорания в гостинице, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Пожарными были эвакуированы 117 человек», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, возгорание было локализовано в 07.43 (23.43 мск), а к 08.15 (00.15 мск) люди смогли вернуться в гостиницу.

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Причины инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске ввели ЧС из-за пожара.