На Сахалине более 100 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
В Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек из-за возгорания в гостинице, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«Пожарными были эвакуированы 117 человек», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, возгорание было локализовано в 07.43 (23.43 мск), а к 08.15 (00.15 мск) люди смогли вернуться в гостиницу.
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Причины инцидента в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске ввели ЧС из-за пожара.