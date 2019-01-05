Четыре гражданства задержанного в России шпиона подтвердил его брат

Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана, подтвердил, что у его родственника есть паспорта четырех стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дэвид Уилан рассказал, что ему известно о гражданстве четырех стран у брата.

«Вы, наверное, уже в курсе этого», — добавил Уилан.

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Уилан отказался говорить к кому на свадьбу приехал его брат, отмечая, что не раскрывает информацию о его друзьях. Также он подчеркнул, что он и его семья не собираются посещать Россию.

Ранее власти Ирландии подтвердили гражданство Уилана. Также ранее стало известно, что он является подданным Великобритании и владеет паспортами США и Канады.