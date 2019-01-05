Глава БПЦ назвал условие «смерти» белорусской церкви

<img src="//img.gazeta.ru/files3/612/11534612/upload-RTX3YF07-pic905-895x505-83032.jpg">

Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел заверил, что Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится к независимости. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.

Павел признал, что в Белоруссии иногда «раздаются некоторые голоса» о независимости БПЦ. При этом священнослужитель подчеркнул, что для Украины предоставление автокефалии оказалось «страшной трагедией», а для БПЦ независимость станет «смертью».

Реклама

«Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти», — заметил Павел.

Ранее глава БПЦ обратился ко всем святым для примирения православных.