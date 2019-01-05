Глава БПЦ назвал условие «смерти» белорусской церкви
Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел заверил, что Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится к независимости. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.
Павел признал, что в Белоруссии иногда «раздаются некоторые голоса» о независимости БПЦ. При этом священнослужитель подчеркнул, что для Украины предоставление автокефалии оказалось «страшной трагедией», а для БПЦ независимость станет «смертью».
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«Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти», — заметил Павел.
Ранее глава БПЦ обратился ко всем святым для примирения православных.