Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем канале в телеграме, что тираж рождественского послания главы РПЦ патриарха Кирилла задержан на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Легойды, об этом ему рассказали его «источники». Он отметил, что послание было отравлено на Украину для «торжественного зачитывания» на праздничном богослужении, которое пройдет в Рождество (РПЦ и некоторые другие православные церкви празднуют этот праздник по юлианскому календарю, 7 января). Представитель РПЦ добавил, что причиной задержки стали «таможенные формальности». При этом Легойда подчеркнул, что послание «можно и со смартфона зачитать».

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Он заключил, что тираж послания был задержан для того, чтобы неназванные сотрудники могли приготовить «дырочку для новой звездочки на погонах». Он предположил, что она им важнее, чем «Вифлеемская звезда».

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