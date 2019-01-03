В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 37-го погибшего

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Спасатели во время поисковой операции извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Число погибших 37», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители МЧС также добавили, что пол извлеченного из-под завалов человека в данный момент не определен.

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В настоящее время судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря — взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. В этот же день место инцидента посетил президент России Владимир Путин.