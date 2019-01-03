В Ленобласти мужчина погиб при запуске новогодней петарды

В первый день 2019 года на одной из улиц поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области было найдено тело 30-летнего мужчины с «тяжелейшими травмами головы и лица». Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

Следователи считают, что мужчина нарушил «элементарные правила техники безопасности» во время использования пиротехники. В ведомстве предполагают, что он получил смертельные травмы, когда нагнулся над фейерверком, чтобы проверить, почему «петарда большой мощности» долго не стартовала.

Ранее в МЧС рассказали, как правильно использовать пиротехнику.