Посол США посетил задержанного американского шпиона

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Представитель США в России Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — говорится в комментарии Госдепартамента США.

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Как отмечается, он также провел телефонный разговор с семьей задержанного.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону.