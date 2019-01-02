Посол США посетил задержанного американского шпиона
Представитель США в России Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС.
«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — говорится в комментарии Госдепартамента США.
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Как отмечается, он также провел телефонный разговор с семьей задержанного.
Ранее сообщалось, что Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону.