Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело 20-го погибшего
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске тело 20-го погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По имеющимся данным, было обнаружено тело мужчины.
Таким образом, неизвестной к настоящему моменту остается судьба еще 21 человека.
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Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел 31 декабря около 6.00. По имеющимся данным, в числе погибших двое детей. В зоне обрушения проживали 120 человек.
Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске могут оставаться пятеро детей.