В Германии арестовали совершившего наезд на людей в новогоднюю ночь

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Мужчина, который в новогоднюю ночь наехал на людей в городах Боттроп и Эссен на западе Германии, арестован по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, передает ТАСС со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.

Согласно документам, мужчину подозревают в целенаправленном наезде на пешеходов с целью убийства иностранцев.

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Уточняется, что мужчина как минимум четыре раза попытался на автомобиле наехать на прохожих сначала в Боттропе, затем в Эссене. По последним данным, от его действий пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Как отмечается, в Боттропе арестованный сначала наехал на случайного прохожего,а потом направил автомобиль мигрантов из Сирии и Афганистана.

Ранее сообщалось, что власти Германии считают терактом наезд на людей.