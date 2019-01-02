В Германии арестовали совершившего наезд на людей в новогоднюю ночь
Мужчина, который в новогоднюю ночь наехал на людей в городах Боттроп и Эссен на западе Германии, арестован по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, передает ТАСС со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.
Согласно документам, мужчину подозревают в целенаправленном наезде на пешеходов с целью убийства иностранцев.
Уточняется, что мужчина как минимум четыре раза попытался на автомобиле наехать на прохожих сначала в Боттропе, затем в Эссене. По последним данным, от его действий пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
Как отмечается, в Боттропе арестованный сначала наехал на случайного прохожего,а потом направил автомобиль мигрантов из Сирии и Афганистана.
Ранее сообщалось, что власти Германии считают терактом наезд на людей.