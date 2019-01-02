Спасатели в Магнитогорске обнаружили под завалами дома еще одного погибшего

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В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома тело еще одного погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

Таким образом, общее число погибших возросло до 14.

«Поисково-спасательные работы в Челябинской области, из-под завалов извлечены 14 погибших (в том числе 1 ребенок)», — сообщили в пресс-службе.

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Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба около 30 из них остается неизвестной.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.