Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве

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Младенец, найденный под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вечером 1 января самолет с ребенком приземлился в столице. Мама спасенного младенца успела спастись сама и вытащить трехлетнего ребенка, а младенец остался в кроватке.

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Мальчика спасло то, что он был тепло укутан. Его доставили в больницу — у ребенка серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

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