Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем приземлился в Москве

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Спецборт с младенцем, спасенным из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, приземлился в Москве, передает ТАСС.

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, где уже ожидает автомобиль реанимации.

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

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Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

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