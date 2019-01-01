Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем приземлился в Москве
Спецборт с младенцем, спасенным из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, приземлился в Москве, передает ТАСС.
Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, где уже ожидает автомобиль реанимации.
Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.
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Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.
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