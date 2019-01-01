Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву

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Самолет с 11-месячным мальчиком, которого спасли из-под завалов при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, вылетел в Москву, передает ТАСС.

На борту самолета также находится мама ребенка.

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

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Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

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