Самолет со спасенным в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву
Самолет с 11-месячным мальчиком, которого спасли из-под завалов при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, вылетел в Москву, передает ТАСС.
На борту самолета также находится мама ребенка.
Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.
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Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.
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