Глава СК Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске, передает РИА «Новости».
«На место трагедии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Реклама
Ранее сообщалось, что спасенного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву.
По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.