Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передает БелТА.

«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды», — говорится в соболезновании.

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По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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