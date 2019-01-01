Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передает БелТА.
«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды», — говорится в соболезновании.
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По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
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