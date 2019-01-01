<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/12095407/RIAN_5542009.HR-pic905-895x505-69488.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передает БелТА.

«Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды», — говорится в соболезновании.

Реклама

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.