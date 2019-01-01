Стало известно состояние выжившего младенца в Магнитогорске

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Врачи оценивают состояние спасенного из-под завалов 11-месячного мальчика как тяжелое, но дают положительный прогноз, передает ТАСС.

Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. [Ребенок] в сознании. Прогноз положительный», — рассказали в больнице.

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По предварительным оценкам, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму и отморозил правую голень и стопу (обморожение наиболее тяжелых степеней — третьей и четвертой).

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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