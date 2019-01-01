Мать спасенного на руинах младенца также выжила при обрушении в Магнитогорске, передает местное издание 74.ru.

Сообщается, что женщина смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Ранее стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

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По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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