Мать спасенного на руинах младенца также выжила при обрушении в Магнитогорске
Мать спасенного на руинах младенца также выжила при обрушении в Магнитогорске, передает местное издание 74.ru.
Сообщается, что женщина смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.
Ранее стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.
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По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
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