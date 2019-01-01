Полиция не зафиксировала мародерства на месте обрушения дома в Магнитогорске
Сотрудники полиции не зафиксировали случаев мародерства на территории дома в Магнитогорске, где произошло обрушение подъезда после взрыв газа, передает ТАСС.
«Случаев мародерства на месте происшествия зафиксировано не было», — сказали в пресс-службе УМВД по региону.
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По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.
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