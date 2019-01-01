Врачи рассказали о состоянии выжившего при обрушении в Магнитогорске подростка

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Врач-реаниматолог Максим Курятников рассказал об улучшении состояния 13-летнего подростка, который пострадал при взрыве и обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске, передает ТАСС.

«Он находится в состоянии средней тяжести. На данный момент у него сотрясение головного мозга, ушибы, обморожения ступней 1-й и 2-й степени. Состояние стабильное, наблюдается положительная динамика», — сказал Курятников.

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Он уточнил, что подросток пробудет в больнице от одной до трех недель.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.

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