В Туле подросток напился и напал на полицейского

В новогоднюю ночь в Туле 17-летний подросток напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

«С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошел сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

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Подросток был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).