Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования российскому народу в связи с взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости»
«С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей в Магнитогорске, в результате которой погибли, пострадали и остались без крова десятки людей. От имени моих соотечественников и от себя лично выражаю сочувствие российскому народу и прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования», — написал Додон в телеграмме, направленной на имя президента России Владимира Путина.
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Ранее сообщалось, что поисковая операция в Магнитогорске приостановлена.
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