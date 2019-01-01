В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости».

Данное распоряжение опубликовано в официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского.

2 января по всей области будут приспущены государственные флаги России и Челябинской области.

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Ранее сообщалось, что поисковая операция в Магнитогорске приостановлена из-за угрозы обрушения.

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