В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости».
Данное распоряжение опубликовано в официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского.
2 января по всей области будут приспущены государственные флаги России и Челябинской области.
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Ранее сообщалось, что поисковая операция в Магнитогорске приостановлена из-за угрозы обрушения.
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