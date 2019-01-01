Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат дополнительную компенсацию на погребение
На оплату услуг по погребению жертв трагедии в Магнитогорске будут направлены дополнительно по 25 тыс. руб., сообщает «Челябинск сегодня».
Финансирование будет направленно из регионального бюджета, в итоге сумма на организацию похорон возрастет до 31,5 тыс. руб.
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В настоящее известно о семи погибших в результате взрыва в жилом доме Магнитогорска. Опознаны тела пяти человек.
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