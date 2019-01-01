Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Магнитогорске

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает «Доступ».

По ее словам, за медицинской помощью обратились 16 человек, 11-ти оказана амбулаторная помощь. В основном — гипертонические кризы, стрессовые реакции, мелкие ранения и гипотермия.

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Скворцова добавила, что пять человек госпитализированы, среди них один ребенок 13-ти лет. У мальчика, извлеченного из завалов обморожение стоп, множественные травмы бедра, головы. Самый тяжелый среди пострадавших – гражданин Таджикистана, 36 лет. Он провел под завалами семь часов. Его прооперировали — прогноз в целом благоприятный.

Остальные больные находятся в состоянии средней тяжести.

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