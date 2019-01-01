С пострадавшими при обрушении дома в Магнитогорске работают более 40 психологов

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Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу заявила, что более 40 психологов работают на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске и помогают при опознании, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент работают более 40 специалистов, в основном это специалисты психологической службы МЧС России», — сказала Шойгу.

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Она добавила, что на месте работают местные психологи, а также специалисты из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы.



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