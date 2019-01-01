На Урале сошли с рельсов 16 вагонов

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов, груженых углем, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Представители ведомства добавили, что в результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути.

«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — говорится в сообщении МЧС.

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В ведомстве подчеркнули, что движение пассажирских поездов по направлению Каменск-Уральский — Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович.

Ранее сообщалось, что на Кубани электричка сошла с рельсов.