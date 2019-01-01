В МЧС предупредили об опасности обрушения дома в Магнитогорске

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В управлении регионального МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома, который пострадал при взрыве бытового газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спасатели подчеркнули, что работают на месте инцидента круглосуточно.

«Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания. Участники посменно разбирают завалы», — сообщили в управлении.

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Ранее стало известно, что спасатели ищут почти 40 человек после после обрушения дома в Магнитогорске.

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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.