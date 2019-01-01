Спасатели ищут почти 40 человек после после обрушения дома в Магнитогорске

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В пресс-службе управления МЧС по Челябинской области сообщили, что спасатели устанавливают местонахождение 37 человек после обрушения части дома в Магнитогорске из-за взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда в многоквартирном доме погибли семь человек. Пятеро из них в данный момент опознаны.

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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.