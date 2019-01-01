В МЧС опознали тела пяти погибших при взрыве газа в Магнитогорске
Представитель управления МЧС по Челябинской области заявил на заседании оперативного штаба, что спасатели опознали тела пятерых погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске. Слова представителя передает ТАСС.
Он напомнил, что, по последним данным, в результате инцидента погибли семь человек.
«Пятеро из них уже опознаны», — сказал представитель управления.
Ранее в МЧС заявили об увеличении количества жертв при взрыве газа в жилом доме в Магниогорске.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.