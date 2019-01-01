Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до семи

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В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли семь человек, их тела извлечены из-под обломков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Представители МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены еще два тела.

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«Всего на данный момент число погибших составляет семь человек», — сообщили в пресс-службе.

Ранее спасатели сообщили, что число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до пяти.

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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.