Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до семи
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли семь человек, их тела извлечены из-под обломков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Представители МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены еще два тела.
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«Всего на данный момент число погибших составляет семь человек», — сообщили в пресс-службе.
Ранее спасатели сообщили, что число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до пяти.
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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.