Al Jazeera показала, как могли спрятать тело Хашукджи

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Телекомпания Al Jazeera опубликовала видео с камер видеонаблюдения, которые засняли, как в день убийства саудовского журналиста Джамаля Хушукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии неизвестные заносят большие непрозрачные пакеты.

На кадрах ролика можно увидеть, как к зданию резиденции генконсула в Стамбуле подъезжает автомобиль. После этого неизвестные заносит в задние непрозрачные черные пакеты. Предположительно, в них находились останки журналиста.

Ранее телеканал CNN рассказал, чем должна закончиться «сага» с убийством Хашукджи.