Al Jazeera показала, как могли спрятать тело Хашукджи
Телекомпания Al Jazeera опубликовала видео с камер видеонаблюдения, которые засняли, как в день убийства саудовского журналиста Джамаля Хушукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии неизвестные заносят большие непрозрачные пакеты.
На кадрах ролика можно увидеть, как к зданию резиденции генконсула в Стамбуле подъезжает автомобиль. После этого неизвестные заносит в задние непрозрачные черные пакеты. Предположительно, в них находились останки журналиста.
Ранее телеканал CNN рассказал, чем должна закончиться «сага» с убийством Хашукджи.