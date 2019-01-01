У пешеходного моста в Парке Горького сломались подпорки

В Парке Горького в Москве сломались подпорки пешеходного моста через каток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам источника, на мосте во время инцидента находились люди.

«Ушибы различной степени тяжести получили пять человек», — уточнил источник РИА «Новости».

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В столичном управлении МЧС агентству добавили, что на место инцидента выехали спасатели.

Также уточняется, что к месту инцидента приехали «около десяти экипажей скорой помощи и несколько пожарных расчетов».

О состоянии пострадавших в данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля.