В Магнитогорске отказались от шумного празднования Нового года
Жители Магнитогорска отказались от шумного празднования Нового года, сообщает ТАСС.
31 декабря утром произошел взрыв газа в жилом доме и обрушение подъезда в доме по проспекту Карла Маркса. По последним данным, в результате взрыва погибли четверо человек. Еще 16 человек были эвакуированы.
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Отмечается, что местные жители не стали отмечать наступивший в регионе Новый год традиционными шумными гуляниями и фейерверками.
На улицах почти безлюдно и тихо, машин на дорогах крайне мало.
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