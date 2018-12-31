Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.

Возобновлена нормальная работа аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва.