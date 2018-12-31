Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«От имени Совета Европы я выражаю наши искренние соболезнования семьям погибших», — заявил Ягланд.

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По его словам, он шокирован трагедией в Магнитогорске.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске.

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