Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».
«От имени Совета Европы я выражаю наши искренние соболезнования семьям погибших», — заявил Ягланд.
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По его словам, он шокирован трагедией в Магнитогорске.
Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске.
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