МЧС: нет угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимые мероприятия по оценке уже проведены.

Он также добавил, что дом находится в нормальном состоянии.

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Зиничев подчеркнул, что в остальных подъездах включено отопление.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске.

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