МЧС: нет угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимые мероприятия по оценке уже проведены.
Он также добавил, что дом находится в нормальном состоянии.
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Зиничев подчеркнул, что в остальных подъездах включено отопление.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске.
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