Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В предпраздничный день, к сожалению, здесь, в Магнитогорске, случилась такая беда», — сказал Путин.

Он также добавил, что власти помогут и поддержат пострадавших в результате ЧП.

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Ранее сообщалось, что Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске.

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