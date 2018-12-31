Путин посетил пострадавших при ЧП в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин посетил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин, в частности, заглянул в палату к 13-летнему подростку, которого спасатели извлекли из-под завалов.

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Как отмечается, президент России пообещал передать мальчику новогодний подарок.

При этом вместе с Путиным больницу посетила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что под завалами в Магнитогорске могут находиться 40 человек.

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