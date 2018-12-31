Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин провел совещание в оперативном штабе МЧС на месте ЧП.
Реклама
Как отмечается, Путин также пообещал подключить к работе комиссии все необходимые ведомства.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.