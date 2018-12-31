Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин провел совещание в оперативном штабе МЧС на месте ЧП.

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Как отмечается, Путин также пообещал подключить к работе комиссии все необходимые ведомства.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.

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