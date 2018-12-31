Под завалами в Магнитогорске могут находиться 40 человек

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Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что под завалами на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске могут находиться до 40 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, об этом Зиничев сказал президенту России Владимиру Путину.

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Как отмечается, под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.

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