В МИД России прокомментировали задержание американца за шпионаж в Москве
В департаменте информации и печати российского МИДа прокомментировали задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что всю доступную на данный момент информацию предоставила ФСБ.
«Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — заявили в ведомстве.
Ранее в Центре общественных связей российской ФСБ проинформировали о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.