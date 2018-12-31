Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

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Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования тем, чьи близкие погибли при обрушении подъезда в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте правительства.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

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«Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — говорится в заявлении.

Ранее увеличилось число госпитализированных после обрушения подъезда в Магнитогорске.

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