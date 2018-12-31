Увеличилось число госпитализированных после обрушения подъезда в Магнитогорске

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Источник в больнице проинформировал, что число пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске, которые были госпитализированы, увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, в медицинское учреждение были доставлены пять человек, один из них — ребенок.

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По словам медиков, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Ребенок в реанимации, и еще один пострадавший в реанимации, оперируют его, это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота», — рассказал источник.

Ранее в МЧС рассказали, что осложняет разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

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